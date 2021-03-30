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Октябрьские электросети ООО «Башкирэнерго» повышают качество электроснабжения населенных пунктов

На электросетевых предприятиях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводится ремонт энергообъектов. Так, в ПО «Октябрьские электрические сети» силами отдела распределительных сетей и Шаранского РЭС завершились работы по замене трансформаторов 10 кВ на трансформаторных подстанциях ТП-8025 д. Алпаево и ТП-8509 д. Дмитриева Поляна Шаранского района Башкирии. Благодаря обновленному электрооборудованию повысится надежность и качество электроснабжения бытовых потребителей данных населенных пунктов.


Активная фаза ремонта энергообъектов начнется во втором квартале. По данным специалистов отдела распредсетей ПО «ОЭС», в зоне ответственности производственного отделения планируется заменить еще 58 трансформаторов на ТП. Кроме того, в планах ремонт ЛЭП 0,4-10 кВ с заменой опор, проводов и установкой интеллектуального управляемого разъединителя-выключателя нагрузки, а также замена масляных выключателей на вакуумные реклоузеры в секционирующих пунктах 6-10 кВ.

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Башкирская электросетевая компания. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

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