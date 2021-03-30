Росприроднадзор намерен добиться закрытия полигона «Северная Самарка» в Ленобласти

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора подаст иск о прекращении деятельности ЗАО «Промотходы», эксплуатирующего полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, полигон исчерпал мощности, но продолжает принимать отходы. «В многочисленных судебных заседаниях общество приводит абсурдные доводы о наличии мощностей для продолжения приема отходов»,— цитирует ее слова «Интерфакс».

Напомним, что летом прошлого года Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло к административной ответственности ЗАО «Промотходы» за искажение экологической информации. А в начале 2020 года деятельность полигона была приостановлена на три месяца. Проверка показала, что полигон исчерпал вместимость. Ранее представитель Госэконадзора Ленобласти назвал фейком сообщения в соцсетях о выбросе свалочного газа на мусорном полигоне.