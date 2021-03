Xiaomi представила складной смартфон Mi Mix Fold

Компания Xiaomi в рамках второй части презентации новых продуктов, прошедшей сегодня, 30 марта, показала свой первый складной смартфон Mi Mix Fold. Устройство будет стоить от $1,5 тыс. до $2 тыс. и, возможно, будет продаваться только в Китае.

This is the moment you've been waiting for. We're proud to present our first foldable smartphone: #MiMIXFOLD. #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/JzFP9olVnH