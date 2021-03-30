ВТБ в Орловской области увеличил ресурсный портфель на 20%

Банк ВТБ в Орловской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 20%, до 13,9 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января вырос на 14%, до 12,1 млрд рублей.

По итогам 2020 года розничный кредитный портфель подразделения составил 8,2 млрд рублей (+11% с начала года). Портфель ипотеки достиг 4,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 20%. Кредиты наличными выросли на 4%, до 3,5 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона 4,8 тыс. кредитов на сумму 4,1 млрд рублей (+20% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 1150 займов на 2,1 млрд рублей (+70%). Объем выдач кредитов наличными составил 1,8 млрд рублей, автокредитов – 190 млн.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января достиг 10,6 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 15%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 87%, до 2,7 млрд рублей.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте полностью сформирован компаниями среднего и малого бизнеса и на отчетную дату зафиксирован на уровне 3,9 млрд рублей (+23% за год).

В 2020 году орловский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составляет 159 штук. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос в 4,4 раза и достиг 1,5 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития более 1 млрд рублей и «Программа 1528» Минсельхоза - 152 млн рублей. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса объем заключенных кредитных соглашений превысил 290 млн рублей.

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 3,3 млрд рублей, увеличившись на 37%. Документарный портфель вырос на 20%, до 808 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил: «В минувшем году нам удалось сохранить положительный тренд развития бизнеса в регионе и вырасти по основным показателям как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Этому во многом способствовали льготные инструменты кредитования бизнеса и населения. Также за это время мы совершили скачок в развитии наших цифровых сервисов, что позволило клиентам проводить большинство банковских операций онлайн».