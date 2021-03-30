ВТБ в Липецкой области вдвое увеличил ресурсный портфель

Банк ВТБ в Липецкой области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 92%, до 40,8 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января вырос на 9%, до 31,8 млрд рублей.

В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в розничном сегменте: по итогам 2020 года розничный кредитный портфель составил 13,8 млрд рублей (+14% с начала года). Портфель ипотеки достиг 6,1 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на четверть. Кредиты наличными выросли на 9%, до 6,4 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона почти 9 тыс. кредитов на сумму 6,7 млрд рублей (+7% к аналогичному показателю 2019 года). На покупку жилья банк одобрил 1,8 тыс. займов на 3 млрд рублей (+38%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,2 млрд рублей, автокредитов – 490 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января достиг 16,5 млрд рублей, прирост за 12 месяцев составил 20%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился вчетверо, до 4,9 млрд рублей.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте полностью сформирован компаниями среднего и малого бизнеса и на отчетную дату зафиксирован на уровне 18 млрд рублей (+5% за 2020 год).

В 2020 году регион продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составляет 278 шт. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос на 28% и превысил 16,3 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития (254 млн рублей) и «Программа 1528» Минсельхоза (15 634 млн рублей). В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 270 млн рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 24,3 млрд рублей, увеличившись втрое. Динамичный рост был обеспечен в первую очередь, в сегменте крупного бизнеса (15,6 млрд рублей), ещё 8,7 млрд рублей – средства компаний среднего и малого бизнеса (+48%). Документарный портфель вырос почти в 3 раза, до 1,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Липецкой области Александр Прокопенко отметил: «По итогам 2020 года липецкий ВТБ продемонстрировал позитивную динамику ключевых бизнес-показателей. Это результат целенаправленной работы банка по всесторонней поддержке клиентов в рамках как собственных, так и государственных программ. В этом году мы продолжим внедрять новые разработки и продукты в сфере B2B и B2C, следуя за тенденциями рынка. Важной стратегической задачей в 2021 году остается цифровизация: развитие дистанционных каналов обслуживания делает использование финансовых инструментов банка максимально простым и удобным».