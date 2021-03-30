«Дань уважения всего сообщества Ferrari»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях, которые представлены брендом в честь столетия Джанни Аньелли.

В музее Энцо Феррари в Модене открылась новая выставка — «Джанни Аньелли и Ferrari. Элегантность легенды». Понятно, что до Италии не все сегодня могут добраться. Но утешиться можно тем, что и самих итальянцев в музеи пока не пускают. Зато из любой точки земного шара можно зарегистрировавшись на сайте ferrari.com, получить бесплатный билет и посмотреть вживую получасовую экскурсию по выставке. Услуга доступна до 5 апреля. Трансляции начинаются в 19 часов по Москве.

Приурочена экспозиция к столетию Джанни Аньелли — великого итальянского предпринимателя, исполнительного директора концерна Fiat, главного благодетеля футбольного клуба «Ювентус» на протяжении практически всей второй половины XX века, приятеля Джона Кеннеди, мужа неаполитанской принцессы и так далее. Кстати, многое связывало Аньелли и с нашей страной. С войсками Муссолини он дважды был на русском фронте. А в 1966 году в Москве подписал контракт о строительстве автозавода в Тольятти. И еще он был большим другом марки Ferrari. Именно Аньелли спас итальянскую марку от поглощения концерном Ford и подарил возможность Scuderia и дальше блистать в «Формуле-1». В течение этой полувековой дружбы и составилась уникальная коллекция автомобилей, на которых Аньелли предпочитал не гонять, а ездить с аристократической сдержанностью.

Среди представленных в экспозиции машин Ferrari 166 MM 1948 года выпуска с эксклюзивной отделкой в зеленом и синем тонах и сделанным на заказ салоном. Она была первой моделью Ferrari, построенной по особому заказу Джанни Аньелли. Рядом другие легендарные модели, выполненные специально для главы Fiat: машины из 50-х, Ferrari 365 P Speciale 1966 года, Testarossa 1986-го, Spider 2000-го. Завершает выставку болид «Формулы-1», представленный 7 февраля 2003 года и посвященный самому Аньелли, которого не стало за две недели до того. Это была дань уважения всего сообщества Ferrari в память о надежном партнере, взыскательном клиенте и изысканном человеке.