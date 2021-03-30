В Татарстане после стрельбы по собаке из арбалета завели уголовное дело

В Зеленодольском районе Татарстана по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел 26 марта в поселке Васильева. Там нашли собаку со стрелой от арбалета. В нее выстрелил неизвестный мужчина. Животное получило ранение в голову, но сейчас его жизнь вне опасности.

«Надзорное ведомство усмотрело в действиях неустановленных лиц признаки преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).Материалы были переданы в отдел дознания для решения вопроса об уголовном преследовании», — отметили в прокуратуре.

Ведомство взяло расследование под свой контроль.

"Ъ-Казань"