В Татарстане по факту ранения собаки из арбалета могут возбудить дело

Зеленодольская прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Впервые информация об инциденте появилась в соцсетях. Отмечалось, что в собаку выстрелил неизвестный мужчина. Животное получило ранение в голову, но сейчас его жизнь вне опасности.

Прокуратура требует открыть дело по статье «Жестокое обращение с животным». По данным ведомства, в действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о жестоком обращении с животным. Городской прокурор уже вынес постановление о направлении материалов проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

"Ъ-Казань"