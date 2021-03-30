Глава Ямала обсудил с МТС возможность строительства в регионе сети 5G

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и коммерческий директор ПАО «МТС» Андрей Зименков в ходе встречи, посвященной проектам цифровизации региона, обсудили возможность создания выделенных сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на территории крупных промышленных предприятий Ямала. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«ЯНАО для нас — стратегический регион с большим потенциалом, и мы готовы активно инвестировать в развитие телеком-инфраструктуры и внедрение цифровых сервисов на его территории. Так, за последние три года размер инвестиций МТС в цифровизацию территорий Крайнего Севера увеличился почти в четыре раза. Богатый опыт и экспертиза МТС по внедрению комплексных цифровых решений, в том числе, на труднодоступных месторождениях, позволяют нам создавать цифровую инфраструктуру под конкретные задачи»,— отметил Андрей Зименков.

Дмитрий Артюхов напомнил, что в регионе за последний год было запущено несколько ключевых объектов инфраструктуры — мост через реку Пур и дорогу Салехард-Надым. «Благодаря им кардинально изменилась логистика в регионе, повысилось качество жизни людей и открылись новые перспективы для освоения Арктики. Теперь наша задача — обеспечить связью инфраструктурные и промышленные объекты, которые появляются в округе»,— отметил губернатор.

В ходе переговоров стороны обсудили необходимость улучшения инфраструктуры связи вдоль трассы Надым—Салехард, а также развития проектов в сфере интернета вещей.

Ранее компания МТС объявила о планах создать в 2021 году пилотную зону 5G-сетей в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета (УрФУ).

Ирина Пичурина