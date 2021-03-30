Самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет

В рамках программы летных испытаний легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК») по контракту с Минобороны, успешно завершен второй испытательный полет на аэродроме в Воронеже, следует из сообщения ОАК. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. Проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость, работа основных систем самолета.

«Самолет предназначен для транспортировки грузов массой до 5 т. Машина оснащена вместительным транспортным отсеком, способна эксплуатироваться в тяжелых климатических условиях, с грунтовых аэродромов и в условиях высокогорья. Характеристики и надёжность самолёта делают возможным использования Ил-112 для коммерческих перевозок. В перспективе машина придёт на смену парку Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу»,—прокомментировали в авиационном кластере Ростеха.

Дальность полета нового транспортника с максимальной нагрузкой — 1,2 тыс. км. Крейсерская скорость — 470 км в час. Самолет получил увеличенную в сравнении с Ан-26 грузовую кабину, позволяющая разместить автомобиль типа УАЗ-452, а также большинство типов армейских контейнеров, в том числе и с авиационными двигателями.

По словам первого заместителя генерального директора ПАО «ОАК», управляющего директора ПАО «Ил» Сергея Яркового, ведется подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолётах и обеспечит устойчивую загрузку предприятия.

Второй опытный образец Ил-112В находится в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Жуковского, где проводятся его ресурсные испытания. ПАО «ВАСО» изготавливает еще две машины, также предназначенные для испытаний.

Подробнее о планах ВАСО по выпуску Ил-112 — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова