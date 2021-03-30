Ozon планирует нарастить оборот в 2021 году минимум на 90%

Онлайн-ритейлер Ozon планирует нарастить оборот от продажи товаров и услуг в 2021 году минимум на 90%, следует из сообщения компании. В 2020 году оборот вырос на 144% год к году и составил 194,4 млрд руб.

Выручка Ozon в 2020 году выросла на 74%, до 104,4 млрд руб. Скорректированная отрицательная EBITDA компании за год составила 11,7 млрд руб. против 15,8 млрд руб. годом ранее.

Число заказов Ozon в 2020 году выросло на 132% год к году и составило 73,9 млн. Число активных покупателей на конец года составило 13,8 млн против 7,9 млн в 2019 году.

Капитальные затраты компании в 2020 году достигли 6,84 млрд руб., а в текущем году Ozon ожидает, что они вырастут до 20–25 млрд руб.

Дмитрий Шестоперов