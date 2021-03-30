Рекультивация «Красного Бора» обойдется не меньше, чем в 10 млрд рублей

Стоимость работ по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области оценивается в более чем 10 млрд рублей. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«На этот объект уйдет, я думаю, что больше 10 млрд рублей», — заявила она.

Вице-премьер отметила, что сейчас завершаются проектно-изыскательские работы, в рамках которых нужно прийти к выводу, что предложенные технологии действительно помогут существенным образом снизить класс опасности веществ на полигоне. По ее словам, в этом году подрядчик проводит неотложные мероприятия для того, чтобы воды, которые в результате паводка заливают карты полигона, не распространялись дальше и не смывали опасные химические вещества в водоемы. «Сейчас угрозы нет: всего на этом полигоне 70 карт, 65 карт закрыты грунтом, а пять карт находятся под постоянным наблюдением компании «Росатом», — сказала госпожа Абрамченко.

Полигон «Красный Бор» расположен в Ленобласти, в шести км от города Колпино. С 1969 года здесь размещались промышленные токсичные отходы I-IV классов опасности. Общая площадь объекта — 67,4 га, на 46,7 га из которых складируются отходы. Функционировать «Красный Бор» перестал в 2014 году. К этому времени на полигоне накопилось 2 млн тонн отходов. Твердые фракции складируются в 65 закрытых картах, жидкие — в пяти открытых. Ликвидацией накопленного вреда занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в «Росатом»).

Как сообщал «Ъ-СПб», проект рекультивации полигона «Красный Бор» пройдет все необходимые экспертизы в декабре 2021 года, сами работы завершатся в 2024 году.

Ольга Кантемирова