Проект рекультивации «Красного Бора» будет сдан в конце 2021 года

Проект рекультивации полигона «Красный Бор» пройдет все необходимые экспертизы в декабре текущего года. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления экологического инжиниринга ФГУП «Федеральный экологический оператор» Михаил Щербаков.

«Сейчас разрабатывается проект. Его срок сдачи с прохождением всех экспертиз, как экологической, так и Главгосэкспертизы -—декабрь 2021 года»,— сказал он. Господин Щербаков добавил, что рекультивацию, включающую в себя и высадку растений, планируется завершить в 2024 году. «Здесь будет зеленый холм»,— пояснил он.

Всего из 70 карт полигона необходимо очистить пять открытых, где находится 340 кубометров жидких отходов: соли тяжелых металлов, хлорированные углеводороды и др.

Полигон «Красный Бор» находится в Ленобласти, в шести км от города Колпино. С 1969 года здесь размещались промышленные токсичные отходы I-IV классов опасности. Общая площадь объекта – 67,4 га, на 46,7 га из которых складируются отходы. Функционировать «Красный Бор» перестал в 2014 году. К этому времени на полигоне накопилось 2 млн тонн отходов. Твердые фракции складируются в 65 закрытых картах, жидкие – в пяти открытых. Ликвидацией накопленного вреда занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в «Росатом»).

Работы будут проходить в два этапа: создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона, а также строительство инфраструктуры для переработки содержимого открытых карт с рекультивацией территории.

Ольга Кантемирова