МОК представил эмблему зимней Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) показал официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования проведут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля 2026 года.

Эмблему впервые за всю историю Олимпийских игр выбирали в ходе голосования, сообщает пресс-служба МОК. Победил логотип под названием Logo Futura («Логотип будущего»), набравший 74% голосов (871 тыс.). На эмблеме изображено число 26, нарисованное в сером цвете.

Председатель координационной комиссии МОК по ОИ-2026 Сари Эссайя рассказала, что логотип Futura был «вдохновлен темами спорта, солидарности и устойчивого развития». «Это динамичный и современный дизайн, который отражает некоторые фундаментальные ценности его Олимпийских и Паралимпийских зимних игр»,— добавила госпожа Эссайя.