В Севастополе «cвидетель Иеговы» получил 6,5 года колонии

Гагаринский суд Севастополя приговорил к шести с половиной годам колонии местного жителя Виктора Сташевского по делу об организации городской ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщили “Ъ” в суде. По данным следствиям, 52-летний мужчина пропагандировал идеи «Свидетелей Иеговы» и проводил религиозные выступления на организованных им собраниях.

«Последователь религиозной группы был признан виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и осужден на шесть с половиной лет колонии общего режима, после освобождения из которой ему также будет запрещено в течение семи лет заниматься просветительской деятельностью, деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ, размещением материалов в информационно-коммуникационных сетях, включая интернет»,— уточнили в суде.

Как сообщают в крымской правозащитной группе, впервые с обыском к Виктору Сташевскому пришли в июне 2019 года, однако на следующий день он был отпущен под подписку о невыезде. Спустя год против него возобновили уголовное производство.

Напомним, весной прошлого года к шести годам тюрьмы был приговорен житель Джанкоя Сергей Филатов за организацию местной ячейки «Свидетелей Иеговы». Спустя год прошли задержания сторонников этой организации в курортной Ялте.

Александр Дремлюгин, Симферополь