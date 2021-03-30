Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд рублей

Экс-руководитель управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд руб. Сегодня, 30 марта, в Пресненском суде Москвы началось слушание дела по существу.

Дмитрий Захарченко заявил на суде, что ему не понятно обвинение, так как «отсутствует предмет взятки». «Мне обвинение не понятно, какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки»,— сказал обвиняемый (цитата по ТАСС).

Помимо него фигурантами по делу проходят совладелец группы компаний «1520» (один из крупнейших подрядчиков РЖД) Валерий Маркелов (его СКР обвиняет в даче взятки), а также его посредники — Виктор Белевцов и Василий Критинин. Защита Дмитрия Захарченко требовала возвращения дела в Генпрокуратуру, считая, что преступления ему инкриминировали неконкретно.

Подробности дела — в материале “Ъ” «Дмитрий Захарченко заявил отвод обвинению и уголовному делу».