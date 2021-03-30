Глава Самарской области предложил ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде

Губернатор Самарской области выступил с инициативой разработки законопроекта по ужесточению ответственности за управление транспортным средством водителями состоянии алкогольного опьянения. Эту инициативу глава региона озвучил на пленарном заседании губернской думы во вторник. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Необходимо увеличение суммы административного штрафа, максимального срока лишения права управления транспортным средством, также следует увеличить и максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся нарушении»,– цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова.

В марте текущего года в Самарской области произошли два ДТП со смертельным исходом. Одно из них случилось в Красноярском районе возле поселка Курумоч на 8 км автодороги «Самара-Тольятти». Грузовой автомобиль «Исузу» столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген». В результате аварии погибли семь человек.

Еще одно ДТП случилось в Самаре в минувшую среду. Полиция установила, что водитель легкового авто, когда ехал по ул. Фрунзе, не рассчитал скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную у края дороги машину скорой помощи «Луидор», а затем врезался в ограждение. Водитель и два пассажира легкового авто скончались на месте. Два пассажира этой же машины и водитель «Луидора» пострадали.

Георгий Портнов