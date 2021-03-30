На Урале на время ремонта дорог ограничили движение крупногабаритного транспорта

На трассах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в период дорожных работ введены ограничения по движению крупногабаритного транспорта, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

По участку автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск км 143+660 (мост через реку Нерда) не смогут проехать машины шириной более 3,6 м.

На участках дороги Р-351 Екатеринбург—Тюмень: км 125+293 (мост через реку Пышма); км 129+270 (мост через реку Мостовка); км 139+917 (мост через реку Камышловка) будет ограничено движение транспорта с габаритом по ширине более 3,75 метров.

Временное ограничение движения для автомобилей шириной более 4 м вводится на участке дороги Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган с км 87+000 по км 131+398.

Ограничения будут сняты после окончания ремонтных работ.

Напомним, в 2021 году планируется отремонтировать более 30 км дороги на трассе Екатеринбург—Тюмень, 60 км — на трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск, а также 15 км трассы Пермь—Екатеринбург.

Ирина Пичурина