Ремонт улиц Лизы Чайкиной и Селезнева в Краснодаре завершат к началу мая

В столице Кубани к началу мая планируют завершить ремонт улиц Лизы Чайкиной от Новороссийской до Сормовской и Селезнева от Новороссийской до Трамвайной. Проезжая часть улицы Селезнева будет приведена в порядок на протяжении 3,9 км. Здесь появится пешеходная зона с велодорожкой протяженностью больше километра. Ремонтируемый участок по улице Лизы Чайкиной составит 1,8 км.

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронин, работы выполняет ООО фирма «Дортранссервис», завершить их планируют до 31 апреля. На ремонтируемых улицах планируется заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать подходы к пешеходным переходам, заменить бордюры, отремонтировать тротуар, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, работы по ремонту улицы Селезнева стартовали в марте. Это один из самых крупных участков в городе, которые в 2021 году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Василий Хитрых