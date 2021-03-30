Минздрав Башкирии закупит ноутбуки за 78,8 млн рублей

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» минздрава Башкирии по итогам аукциона намерено заключить контракт на поставку ноутбуков для медицинских организаций Башкирии с уфимским ООО «Авантаж», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 80,4 млн руб. с дисконтом 2%, за 78,79 млн руб. Второй участник, московское ООО «Ант» (владелец Леонид Капшай), готов был поставить оборудование за 79,19 млн руб. (дисконт 1,5%).

Ноутбуки нужно доставить на склад ГУП «Башфармация» в Уфе в течение 60 дней с момента заключения контракта. Они будут направлены в 122 медучреждений Башкирии.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", закупка была приостановлена управлением ФАС по Башкирии из-за жалобы челябинского ООО «Биомика». Заявитель указывал в жалобе, что заказчик нарушил закон о контрактной системе в сфере закупок. В частности, ГКУ указало в аукционной документации дополнительные характеристики ноутбуков, не предусмотренные позицией каталога товаров, а также неправомерно установило 36 месячный гарантийный срок.

В реестре жалоб на сайте госзакупок эта жалоба имеет статус «рассматривается». «РБК-Уфа» со ссылкой на сообщение УФАС пишет, что 29 марта она была признана необоснованной.

ООО «Авантаж», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2010 года. Компания занимается розничной торговлей компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. Единственный владелец ООО — Руслан Мирсаидов. Выручка предприятия в 2019 году составила 599 млн. руб., чистая прибыль — 18,3 млн руб. В 2020 году компания заключила 79 госконтрактов на общую сумму 649,02 млн руб.