Больше половины введенного в Ленобласти с начала года жилья относится к ИЖС

С начала 2021 года в Ленобласти введено в эксплуатацию 758 тыс. кв. м. жилой недвижимости, из которых почти 407 тыс. относятся к объектам индивидуального жилого строительства (ИЖС). Объемы ввода ИЖС в регионе стабильно превышают многоквартирные дома с 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Отмечается, что интерес покупателей к ИЖС растет в связи с увеличением стоимости одного квадратного метра в многоквартирных домах. Общее количество введенного в Ленобласти жилья за первые три месяца 2021 года превышает аналогичный период 2020 года на 34%.

Ранее “Ъ-СПб” писал о сохранении высокого спроса на загородную недвижимость Ленинградской области в первые два месяца 2021 года.