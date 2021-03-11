Спрос на загородную недвижимость не снизился зимой

Спрос дома и участки на вторичном рынке в Ленобласти сохранился на высоком уровне в первые два месяца 2021 года. Об этом сообщают аналитики агентства «Петербургская недвижимость».

Специалисты отмечают, что традиционного снижения спроса с зимний период с этом году не произошло. Из-за коронавирусных ограничений на петербургский рынок вышли даже те покупатели, у которых есть недвижимость в зарубежных странах.

Наибольший интерес покупателей вызвали предложения в Выборгском, Всеволожском и Гатчинском районах области. Средняя стоимость покупки составила 4,5 млн рублей. Самым большим спросом пользовались дома ИЖС – 38% от общего числа сделок. На участки приходится 19% от объема спроса.