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Бывшего главного инженера нижегородского ГУ ФСИН осудили условно

Бывшего главного инженера нижегородского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Дмитрия Муратова признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество – всего по пяти эпизодам (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщили в региональном СУ СК.

Установлено, что осенью 2019 года подсудимый совместно с начальником отдела ГУ ФСИН Дмитрием Тарасовым потребовал от начальников пяти исправительных учреждений деньги под предлогом передачи их одному из сотрудников ФСИН России в качестве благодарности за выделение бюджетных средств на покупку оборудования для колоний. Обвиняемым удалось собрать 150 тыс. руб., которые они потратили по своему усмотрению.

Приговор Дмитрию Муратову в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении Дмитрия Тарасова рассматривают в суде.

Анастасия Еремина


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