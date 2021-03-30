Мишустин сменил главу Ростехнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексея Алёшина. Вместо него ведомство возглавил Александр Трембицкий. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба правительства.

Алексей Алешин руководил Ростехнадзором с 2014 года. Александр Трембицкий более восьми лет занимал пост замглавы Ростехнадзора (с октября 2012 года), до этого он возглавлял северо-кавказский филиал ведомства (2010–2012), также руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края (2006–2010).