Бывший глава Карелии Нелидов вышел на свободу по УДО

Бывший глава Республики Карелия и директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов условно-досрочно освобожден из колонии, сообщил начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Виталий Фефелов. Андрей Нелидов отбывал наказание за получение взятки 4,6 млн руб., 12 марта суд удовлетворил его ходатайство об УДО.

«С утра его сегодня освободили, все в порядке»,— сказал господин Фефелов «Интерфаксу». Он уточнил, что жалоба от прокуратуры на решение суда об условно-досрочном освобождении не поступала.

В 2018 году Андрея Нелидова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В 2015 году, занимая пост директора музея-заповедника «Кижи», он за взятку от предпринимателей предоставил им возможность торговать на территории музея.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ” «Ни ордена, ни свободы».