Количество рейсов из Нового Уренгоя в Казань вырастет до пяти в неделю

Весной и летом количество рейсов из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО, входит в холдинг «Аэропорты регионов») в Казань увеличится до пяти в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта. К трем транзитным рейсам авиакомпании UVT Aero прибавятся два прямых рейса Nordwind.

Самолеты Nordwind начнут летать из Нового Уренгоя в Казань с 28 апреля, говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Embraer 190. В свою очередь авиакомпания UVT Aero продолжит выполнять два рейса в Казань по вторникам и пятницам с пересадкой в Перми, а также один рейс по понедельникам с пересадкой в Челябинске.

Накануне, 29 марта, аэропорт Нового Уренгоя перешел на весенне-летнее расписание полетов. Всего в этот период полеты будут выполняться по 23 регулярным направлениям, еще по семи направлениям перевозка пассажиров будет осуществляться вахтовым методом.

Михаил Мананников