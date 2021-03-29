Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание полетов

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) аэропорт Нового Уренгоя перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщила пресс-служба правительства округа. Полеты будут выполняться по 23 регулярным направлениям, еще по семи направлениям перевозка пассажиров будет осуществляться вахтовым методом.

Самым популярным направлением полетов из Нового Уренгоя является Москва, говорится в сообщении. Авиакомпании выполняют в столицу до семи рейсов ежедневно. Кроме того, летом жителям Нового Уренгоя будут доступны рейсы в Краснодар, Сочи и Симферополь. Сохранятся полеты в Тюмень и Уфу — до 14 рейсов в неделю, а также в Екатеринбург (2 рейса в неделю). Откроются рейсы в Казань, Бугульму, Пермь, Воронеж, Самару, Челябинск, Нижний Новгород и Махачкалу.

Михаил Мананников