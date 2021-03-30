Суд арестовал на полтора месяца подозреваемого в убийстве юриста в Уфе

Кировский районный суд Уфы сегодня избрал меру пресечения в отношении уфимца Станислава Яшина, подозреваемого в убийстве юриста Александра Елисеева (ч.1 ст.105 УК РФ). Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемого под стражу на один месяц и 18 суток — до 18 мая.

Как ранее сообщал "Ъ-Уфа", 17 марта в Уфе возле арбитражного суда Башкирии между двумя мужчинами, которые были оппонентами в судебном процессе, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил ножом Александра Елисеева. От полученных ранений юрист скончался на месте. Нападавший пытался покончить с собой, но выжил.

Дарья Кучеренко