В Самаре изменят конфигурацию перекрестка на ул. Советской Армии

Изменение конфигураций перекрестка на пересечении ул. Советская Армия и пр. Карла Маркса планируется в Самаре. Соответствующие работы проведут в текущем году. Об этом в «Твиттере» написали представители департамента городского хозяйства и экологии.

Конфигурации перекрестка в этом районе изменятся из-за строительства выделенной полосы для поворота направо на пр. Карла Маркса. Осенью минувшего года чиновники сообщали о планах построить новую дорогу на пр. Карла Маркса. Она появится на участке от пр. Кирова до границы Самары.

Ранее ООО «СамараТрансСтрой» объявило о начале ремонта Московского шоссе. Работы проведут на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Они будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Работы обещают выполнить по новому ГОСТу. До этого горожане неоднократно жаловались, что на Московском шоссе образовалась колея. Чиновники обещают устранить ее после нового ремонта.

Георгий Портнов