Уставный суд Петербурга признал требование учета бездомных для получения ими соцпомощи несоответствующим Уставу

Уставный суд Санкт-Петербурга признал несоответствующим городскому Уставу требование о наличии у бездомных регистрации как условия постановки на учет для социальной помощи. Заявителями по делу выступила группа депутатов ЗакСобрания.

Об этом сообщил «Интерфакс». Суд рассматривал дело о соответствии Уставу Санкт-Петербурга пунктов 1, 3.2 и 5 положения «Об учете граждан РФ без определенного места жительства», утвержденного постановлением петербургского правительства №1010.от 17 августа 2007 года. По мнению заявителей, данные нормы не обеспечивают возможности эффективно оказывать соцпомощь бездомным, что ограничивает их права. Суд согласился с доводами заявителей и признал оспариваемые нормы несоответствующими Уставу Санкт-Петербурга.

Данное дело стало для Уставного суда Санкт-Петербурга последним в связи с его упразднением, которое состоится летом.