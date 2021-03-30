В ХМАО отменили запрет на командировки за границу

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) организациям разрешили отправлять сотрудников в командировки за границу. Соответствующее постановление губернатора Натальи Комаровой опубликовано на сайте окружного правительства.

Мера была введена из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, организациям округа запрещалось отправлять работников в служебные командировки за пределы России и рекомендовалось воздержаться от командировок внутри страны.

Ранее стало известно, что с 1 апреля для организаций в округе отменят контроль за соблюдением режима самоизоляции сотрудников. Соблюдение режима для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющим хронические заболевания и беременным женщинам, с 1 апреля будет носить рекомендательный характер.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 54 104 человека. Из них более 52 тыс. югорчан уже выздоровели, 781 пациент скончался.

Михаил Мананников