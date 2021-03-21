В Югре с 1 апреля ослабят коронавирусные ограничения

В Югре с 1 апреля 2021 года детям в возрасте от шести до 17 лет включительно разрешили выезжать в детские центры «Орленок», «Смена» и «Артек», говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой. В документе указывается, что выезжать могут лишь те дети, кто проявил свои способности при участии в различных образовательных фестивалях, слетах, соревнованиях, конкурсах. Кроме того, с 1 апреля разрешается выезд за пределы округа членов спортивных сборных команд и профессиональных клубов, а также отдельных спортсменов на физкультурные и спортивные мероприятия, сообщается на сайте регионального правительства.

Постановление также с 1 апреля отменяет для всех организаций округа, независимо от права собственности, контроль за соблюдением режима самоизоляции работников. Соблюдение режима для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющим хронические заболевания и беременным женщинам, с 1 апреля будет носить рекомендательный характер.

Вместе с тем постановлением до 30 апреля включительно продлеваются ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе в торговых центах, а также на работу развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест). Услуги по курению кальяна также ограничены до 30 апреля.

На 21 марта в ХМАО общее число заболевших достигло 53 401, из них 51 851 пациент уже выздоровел, 777 человек скончались. В округе идет массовая вакцинация от COVID19. Так, первым компонентом вакцины привились более 55 тыс. человек, более 38 тыс. — завершили вакцинацию.