SMART-пространство для жизни

Благоустроенная территория в новостройке с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой сейчас имеет не меньший вес при выборе квартиры, чем качество непосредственно жилья. Покупая квартиру в новом жилом комплексе, будущие жильцы оценивают не только параметры будущего жилья, но и окружающую инфраструктуру.

Отличительными особенностями проектов девелопера PAN City Group1 являются закрытые дворы и озелененная территория, а основной тенденцией внутреннего благоустройства является создание зеленых зон и условий для активного отдыха: детских и спортивных площадок, мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Устройство двухуровневой подземной и наземной парковки в

ЖК SMART City2 позволит поддерживать безопасность и чистоту на дворовых и придомовых территориях, порядок и ухоженность газонов, свободу передвижения по территории.

Покупая квартиру в жилом квартале SMART City, вы можете быть уверены: все необходимое для комфортной жизни будет у вас под рукой. Застройщик предусмотрел 29 коммерческих помещений внутри жилого квартала: вы непременно оцените разнообразие магазинов и кафе, спортивные студии на первом этаже комплекса, аптеку и зоомагазин в шаговой доступности – именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового, высокотехнологичного жилья. А благодаря тому, что жилой квартал располагается рядом с мультифункциональной территорией технопарка Morion Digital, где представлены банки, страховые кампании, нотариус, стоматологическая клиника, салоны красоты и многое другое, – вы можете сделать все свои дела, не тратя времени на дорогу.

ЖК SMART City – это безопасный закрытый двор, система Face ID, видеодомофон и 24 камеры видеонаблюдения круглосуточно в вашем смартфоне: вы всегда сможете проследить весь путь перемещения ваших детей на территории жилого квартала.

ЖК SMART City находится в активной стадии строительства: продолжаются работы по возведению монолитного каркаса, кладке межквартирных и наружных стен из газобетонных и керамзитобетонных блоков, кирпичных перегородок, установке оконных и балконных блоков. Успевайте забронировать понравившуюся квартиру: наличие топовых планировочных решений тает с каждым днем, а всего в комплексе продано уже около трети всех квартир.

В жилом квартале SMART City представлены 32 варианта планировочных решений площадью от 31,8 до 73,8 кв. м. Правильные и продуманные планировки позволяют разместить все необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учета и лучевую систему отопления. Функциональность и удобство – основные критерии, которыми руководствовался застройщик при проектировании жилого квартала.

Успевайте воспользоваться специальными условиями по ипотеке: до конца июня 2021 года в рамках ипотечной госпрограммы на квартиры в ЖК SMART City действует ставка 5,99%3 при первоначальном взносе от 15% и сроке кредита до 25 лет.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market