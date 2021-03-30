Авторынок Петербурга вырос на 21% с начала года

С начала года продажи автомобилей в Санкт-Петербурге выросли на 21%. Таким образом, региональный авторынок показывает рост восьмой месяц подряд.

Такие данные приводит агентство «Auto-Dealer-СПб». Всего за январь и февраль в Петербурге продали 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Рост продаж за январь составил 17%, а за февраль — 21%. Прирост продолжается на фоне общероссийского падения рынка новых машин на 1,4%.

Наиболее популярными у петербуржцев марками стали KIA, Lada и Hyundai. Отмечается, что данные агентства не включают в себя статистику продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz, поскольку она собирается раз в квартал.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что более половины планирующих покупку автомобиля петербуржцев, по данным опросов, воспользуются кредитами.