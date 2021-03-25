Около трети планирующих покупку автомобиля петербуржцев воспользуются кредитами

59% жителей Санкт-Петербурга, планирующих покупку автомобиля, возьмут на эти цели кредит. Полностью оформить покупку в кредит из них планирует 22%.

Такие данные приводятся в исследовании РГС Банка. Из тех опрошенных, кто планирует прибегнуть к заемным средствам, 37% используют кредитные средства частично: 25% собираются обратиться в банк за автокредитом, остальные 12% — за потребительским. Оформить машину полностью в кредит собираются 22% опрошенных, причем 17% оформят автокредит, а остальные 5% намерены взять кредит наличными.

Отмечается, что из намеревающихся оформить всю сумму в кредит больше молодых людей до 30 лет (24% опрошенных) и женщин (49%). Самая востребованная сумма кредитов на автомобиль — до 500 тыс. рублей. Для респондентов в возрасте от 18 до 30 лет ключевое значение имеет отсутствие первоначального взноса и требований к страхованию, для покупателей старше — минимальный пакет документов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Санкт-Петербург занял 23 место по доступности ипотеки в стране.