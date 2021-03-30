Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что представляет собой проект «После всего / После всех. Часть 1. После стула».

Я тут побывал в Санкт-Петербурге в разных интересных выставочных пространствах: в «Манеже» смотрел грандиозную энциклопедическую выставку русской скульптуры «(Не)подвижность»; в «ДК Громов» — коллекцию современного искусства Игоря Суханова с его авторской экскурсией. А в Центре современного искусства имени Сергея Курехина побывал на выставке Ивана Плюща с многочастным названием «После всего / После всех. Часть 1. После стула». Столь же многочастным призван быть и сам проект: летом продолжение ожидается в Нижнем Новгороде. Иван, правда, не уточнил, «после чего» будет там. А завершающая часть ожидается осенью в Москве на «Винзаводе» в галерее pop/off/art.

Это исследование новых художественных практик, которое Плющ начал при поддержке куратора Марины Альвитр еще в январе 2020 года, прямо перед началом пандемии. Как рассказывал мне Иван, его давно уже увлекают идеи сотрудничества с искусственным разумом. Причем именно сотрудничество — художник взял «генеративно-состязательную нейронную сеть GAN2» в полноценные соавторы. Я понял схему их совместной работы так: художник загружает в сеть образы и информацию, в данном случае главным объектом стал стул как один из системообразующих понятийно-образных явлений искусства, да и быта тоже. Сеть делает свои выводы и выдает некий «дата-сет», свой набор идей. А дальше уже снова вступает художник и создает мультимедийный проект. Вот конкретно: «После стула» — это 30 живописных работ, 30 фото, 20 графических произведений, восемь видео, скульптуры и одна объединяющая все пространство Центра Курехина инсталляция: разновременные стулья, частично полууничтоженные и опилки (от этих стульев, видимо) вдоль стен, а в опилках компьютерные платы.

Да! Забыл упомянуть, что полноправным участником проекта является музыка, написанная специально для «после стула» композитором Глебом Бородулиным. А уже в процессе авторской экскурсии, которую провел для меня Иван Плющ, мы с ним оба подумали, что хорошо бы включать в проект еще и обонятельную составляющую — влажный запах опилок и горячий запах подгоревших плат.