«Фанагория» по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль на 43,3%

ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» по итогам 2020 года получило чистую прибыль 926,7 млн руб., что на 43,3% больше, чем в 2019 году, сообщает «Эксперт-Юг» со ссылкой на финансовый отчет компании.

Согласно итоговым данным, выручка от продажи продукции предприятия составила около 5 млрд руб. (+ 23,2%), компания получила более 2 млрд руб. валовой прибыли (+ 30,7%). Это связано с увеличением производства винодельческой продукции на 21,5%, (до 2,43 млн декалитров), виноградных соков — почти в 5 раз (до 4,2 тыс. декалитров). За год было закуплено 21,8 тыс. т сырья (винограда). В развитие производства за отчетный период инвестировано 380,9 млн руб. При этом сообщается об увеличении кредиторской задолженности предприятия на 400 млн руб. (до 1,8 млрд руб.), дебиторской — на 200 млн (до 1,5 млрд руб.).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, экспорт вина в Краснодарском крае в 2021 году вырастет до 450 тыс. декалитров, на 7,1% больше, чем по итогам 2020 года. При этом производство водки на Кубани в 2020 году впервые превысило 1 млн декалитров.

Ольга Логинова