Почти четверть сотрудников кубанских компаний продолжают работать в удаленном режиме

Согласно результатам опроса 7,9 тыс. сотрудников предприятий Краснодарского края 24% работников после режима самоизоляции продолжают трудиться в удаленном режиме, сообщает пресс-служба HeadHunter. Вернулись к привычному режиму работы в офисе 28% опрошенных, при этом треть из них составляют женщины, четверть – мужчины. Также 7% респондентов в настоящий момент сочетают очный и заочный форматы занятости.

Сервис также выяснил, какие главные недостатки удаленного режима работы отмечают опрошенные. Оказалось, что 39% сотрудников кубанских компаний недовольны отсутствием разделения рабочего и личного времени, 32% не хватает общения с коллегами, 23% пожаловались на отсутствие рабочего места, оборудованного необходимой техникой, такому же количеству трудно сконцентрироваться на рабочих задачах, и только 1% отметили недостаток вдохновения вдали от коллег.

Как ранее сообщал “Ъ”, более 19% жителей Кубани не могут найти работу больше года, 10% находятся в поиске от трех до шести месяцев, 31% - от месяца до трех.

Ольга Логинова