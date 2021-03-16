Около 20% соискателей Краснодарского края ищут работу дольше года

Более 19% жителей Кубани не могут найти работу больше года, 10% находятся в поиске от трех до шести месяцев, 31% - от месяца до трех. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.

Среди тех, кто ищет работу дольше всех, большинство юристов (30%), специалистов сферы безопасности (28%), бухгалтеров (25%) и административного персонала (25%). При этом 62% активных соискателей в данный момент нигде не работают, в их числе - консультанты (77%), работники сферы туризма и гостиничного бизнеса (65%) и административный персонал (67%). Сменить работу на другую собираются 35% соискателей из Краснодарского края, которые откликаются на резюме без отрыва от основной деятельности. Среди них – примерно поровну представителей сфер науки и образования (58%), добычи сырья (57%) и автомобильного бизнеса (56%).

О серьезных финансовых трудностях в период поиска работы сообщили около 40% участников опроса, 38% заявили, что трудности есть, но с ними удается справляться, 13% признавались в небольших денежных затруднениях, а для 9% потеря работы никак не сказалась на благосостоянии. Не испытывая дискомфорта продержаться без зарплаты в течение недели могут 16% кубанцев, 30% проживут две недели, 15% - до месяца. Искать работу дольше года, не испытывая финансовых затруднений, могут себе позволить только 3% жителей региона.

В целом по России финансовые трудности во время поиска работы испытывают 82% участников опроса, на 5 п.п. больше, чем в 2016 году, о серьезных проблемах с деньгами заявили 39% (+8 п.п.). Тяжелее всего финансовое положение в период простоя у рабочих (51%), специалистов сферы безопасности, транспорта и логистики (по 49%), туризма и гостеприимства (47%). Легче всех переносят жизнь вне найма сотрудники сфер продаж и информационных технологий (по 10%), медицины и фармацевтики (14%), управления персоналом (13%) и топ-менеджеры (12%).

Ольга Логинова