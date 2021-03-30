Посол России в США в среду выступит перед профильными комитетами Совфеда

Как стало известно “Ъ”, в среду, 31 марта, состоится встреча посла России в США Анатолия Антонова с членами комитетов Совета федерации по внешней политике, а также по обороне и безопасности. Об этом “Ъ” сообщил источник в верхней палате российского парламента.

Напомним, Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций по российско-американским отношениям после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посол проводит консультации с представителями разных ведомств, имеющих отношение к внешней политике на американском направлении. С членами комитета Госдумы по внешней политике он пообщался 25 марта.

В интервью агентству ТАСС Анатолий Антонов заявил, что «у двух великих держав, двух постоянных членов Совета Безопасности, которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами».

Ранее “Ъ” со ссылкой на источники в госструктурах РФ писал, к чему может привести пересмотр Россией отношений с США.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».

Елена Черненко