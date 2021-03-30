Рынок IPO: как инвестировать и перспективы — 2021

На российский фондовый рынок в 2020 году пришли почти 5 миллионов частных инвесторов — больше, чем за все предыдущие годы. В начале 2021-го темп не замедлился, и к концу февраля количество частных инвесторов достигло 10 миллионов. Число инвесторов увеличивается сейчас во всем мире на фоне роста фондовых индексов и числа компаний, которые выходят на биржу, то есть проводят IPO. О том, почему россияне интересуются рынком США и как можно поучаствовать в буме IPO, рассказывает Павел Краснощеков, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Самаре.



На Московской бирже пока проходит не очень много первичных размещений. Недавно на рынок вышли один из ведущих российских девелоперов ГК «Самолет» (MOEX: SMLT) и крупнейшая судоходная компании России «Совкомфлот» (MOEX: FLOT). Еще два ретейлера из РФ провели успешные листинги одновременно на Мосбирже и за рубежом: Ozon на Nasdaq и Fix Price на LSE.

Впечатляющие рекорды ставит рынок IPO в США — в 2019 году на биржу вышли 232 компании, в 2020 году — 480, а к концу марта 2021-го — уже более 370, по данным Stock Analysis. Многие компании торгуются на десятки процентов выше цены размещения. Например, Upstart Holdings (NASDAQ: UPST), разработчик облачной платформы для кредитования с использованием искусственного интеллекта, после IPO 16 декабря 2020 года подорожал почти на 500%. Компания BioAtla (NASDAQ: BCAB), специализирующаяся на разработке лекарств для лечения рака, вышла на биржу на день раньше UPST и подорожала за это время на 270%. Еще один разработчик препаратов, но уже от гематологических заболеваний, Vor Biopharma Inc. (NASDAQ: VOR), с 4 февраля до конца марта прибавила более 130%.

Быстрый взлет компаний-новичков на бирже связан с высоким риском, который берут на себя инвесторы. Для их привлечения эмитенты обычно закладывают в цену IPO некоторый дисконт — его возможно отыграть уже в первый день торгов.

Как инвестировать в IPO самостоятельно?

Вложить деньги в первичный листинг на Мосбирже несложно, некоторые брокеры предлагают такие инвестидеи. Но ожидание подходящей сделки может затянуться из-за нечастых IPO. На американском же рынке возможности российских инвесторов ограничены: участвовать в размещениях могут только квалифицированные инвесторы.

Также можно воспользоваться услугами иностранного брокера, но у них зачастую установлен высокий порог входа, а налоги придется заплатить самостоятельно (российский брокер делает это за клиента).

Угадать в стартапе будущую успешную публичную компанию с большой капитализацией довольно сложно. Для диверсификации необходимо инвестировать не в одно или два-три размещения, а в портфель акций — биржевой фонд.

Как инвестировать в IPO через фонды?

Коллективные инвестиции возможны с помощью ETF или биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). В них входят отобранные по определенной стратегии финансовые инструменты, а на бирже торгуются паи — «кусочки» фондов, повторяющие их состав. Купить пай дешевле, чем все входящие в ПИФ инструменты, а диверсификация повышает безопасность вложений.

На Московской бирже поучаствовать в американских первичных размещениях предлагает только ЗПИФ «Фонд первичных размещений» от управляющей компании (УК) «Восток-Запад», который вывела на биржу ИК «Фридом Финанс».

В фонд отбираются наиболее перспективные IPO, в каждое из которых вкладывается до 10% средств ЗПИФа. Спустя три месяца фонд продает акции и инвестирует в новые IPO (строгое правило позволяет отсечь эмоциональную составляющую управляющего при выборе активов и приносит большую прибыль на длинном горизонте, чем частые ребалансировки). Свободные средства вкладываются в надежные валютные облигации и ОФЗ. Важно, что заявки «Фонда первичных размещений» на получение акций в IPO удовлетворяются по верхней границе, что для частного инвестора — большая редкость.

По итогам 2020 года 80% IPO, которые рекомендовала клиентам «Фридом Финанс», принесли прибыль инвесторам.

На Мосбирже «Фонд первичных размещений» торгуется с июля 2020 года. За это время котировки фонда выросли более чем на 300%, до 2,7 тыс. руб. На Мосбирже ЗПИФ торгуется в рублях, в долларах его можно купить на Санкт-Петербургской бирже (стоимость пая — $36).

Перспективы рынка IPO в 2021 году

Количество первичных размещений в США с начала 2021 года до 24 марта составило 374. К концу марта, помимо упоминавшейся Vor Biopharma Inc., хорошие результаты показали IPO Cullinan Oncology (NASDAQ: CGEM), компании по разработке диверсифицированного портфеля целевых онкологических и иммуноонкологических методов лечения (+90%), и IPO поставщика рекламного софта Viant Technology (NASDAQ: DSP), подорожавший на 98%.

Эксперты «Фридом Финанс» отмечают, что так проявляется высокий интерес инвесторов к новым компаниям. Позитивный сценарий аналитиков на этот год — средняя доходность IPO на уровне 50%. Отсев случайных компаний происходит еще во время подготовки к выходу на биржу. Сектор первичных размещений четко регулируется, особенно в сравнении с венчурными и внебиржевыми сделками, которыми могут заинтересоваться «освоившие» акции инвесторы. Можно прогнозировать сохранение глобальной популярности IPO в течение еще долгого времени. Даже во время коррекции на широком рынке избыток ликвидности позволит инвесторам диверсифицировать портфели за счет акций новых публичных компаний.

Подробнее об инвестициях в акции и фонды, а также ознакомиться с условиями управления активами вы можете узнать у специалистов ИК «Фридом Финанс» в филиале в Самаре по адресу:

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