В Перми прошел круглый стол по вопросам образования

В Перми состоялся круглый стол по вопросам развития системы образования. Как сообщает пресс-служба городской думы, в обсуждении приняли участие глава Перми Алексей Демкин, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, депутаты Пермской думы Олег Бурдин, Василий Кузнецов, Наталья Рослякова, представители мэрии, родительской общественности, ректоры пермских вузов, директора школ и учащиеся.

Алексей Демкин отметил, что повышение качества образования – приоритетное направление деятельности городских властей, около 60% доходов бюджета направляется на развитие этой сферы. «На прошлой неделе мы открыли новое здание детского сада «Симфония» на улице Байкальской, в ближайшее время планируем открыть еще три новых здания дошкольных учреждений. Мы будем и дальше стараться наращивать темпы строительства детских садов, в них предусматриваются и ясельные группы. Также ведется строительство четырех корпусов школ, определяем подходящие земельные участки для строительства еще пяти школ с участием концессионера. Задачи понятны, и мы будем достигать этих результатов», – подчеркнул мэр Перми.

Глава краевого минобра поделилась планами по открытию новых «Точек роста», работе «Кванториума», центра цифрового образования «IТ-куб», «Академии первых». Помимо этого, Раиса Кассина доложила об оснащении учебных заведений. По ее словам, в 2021 году в 33 школы города будет поставлено современное оборудование за счет средств федерального бюджета.

Депутат Олег Бурдин отметил, что сейчас строится много образовательных учреждений, соответствующих всем современным требованиям, но есть учреждения, которые построены в прошлом веке, и их трудно приспособить к современным условиям, поэтому вопрос их оснащения стоит особенно остро.

Участники круглого стола также подняли тему развития школьного спорта. Они обсудили строительство школьных, межшкольных стадионов, спортивных залов. Депутат Василий Кузнецов, руководитель регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта, предложил сотрудничество в области организации и разработки физкультминуток, физкультурных пауз и других типов активности.

«Мне понравилось, что получился такой открытый диалог. Думаю, это хороший задел для написания программы дальнейшего развития нашей системы образования», – подытожила депутат Наталья Рослякова.

Состоявшийся круглый стол – первый из предстоящего цикла обсуждений по различным социально значимым направлениям. В планах – еще шесть круглых столов по темам: благоустройство, медицина, культура и спорт, социальная защищенность, гражданское общество. Эти обсуждения проводятся для детальной актуализации стратегии развития Перми на ближайшие годы, которую поручил выполнить губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Актуализация стратегии краевой столицы должна быть завершена в мае этого года.