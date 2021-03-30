«Петрович» не везет

Руководство компании «Петрович» пообещало повысить своим водителям зарплаты после массовой забастовки. В результате это может затронуть интересы клиентов. 29 марта сотни водителей «Петровича» в Санкт-Петербурге не вышли на смену. Некоторые из них устроили протест на улицах. Из-за этого многие клиенты сети магазинов стройматериалов не смогли получить свои заказы в срок. Почему этот корпоративный конфликт можно назвать знаковым? Подробности — у Ивана Якунина.

За доставку стройматериалов сети магазинов «Петрович» водителям «Газелей» платят чуть больше 400 руб. за каждый заказ. Бывает, что за сутки водители получают всего пару заказов в десятках километров от склада и приходится работать в ноль или даже в минус.

Работодатель к претензиям прислушался и пообещал за две недели подготовить предложения. И это большое исключение из правил, отмечает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков: «Возможно, уровень зарплаты действительно слишком заниженный, были резервы, возможности для его повышения.

С другой стороны, цены на услуги были слишком завышены, и там была большая маржа.

Предприниматель без особого для себя ущерба ее немного снизил, чтобы получить славу предпринимателя, который работает со своими наемными работниками, так как ему все равно будут нужны наемные работники».

Обычно забастовки в России такого эффекта не дают. Два года назад, например, по стране прошла масштабная волна протестов водителей «Яндекс.Такси», но добиться им ничего не удалось. Тогда же забастовку устроили сотрудники завода Ford: компания решила отказаться от производства автомобилей в России, и работники потребовали 24 оклада, чтобы им было на что жить, пока они ищут новую работу. Получить, впрочем, удалось только по 12, и то не всем.

Водителям «Петровича» удалось объединиться, и на работу не вышли сотни человек — это большая часть службы доставки в Санкт-Петербурге. В таких случаях работодатели готовы идти на уступки и платить своим сотрудникам больше, чтобы избежать еще больших издержек, говорит юрист, эксперт по трудовому праву Александр Южалин: «Конечно, работодателю выгоднее это дело нормализовать как можно раньше. Второе — это, конечно, риск потерять большую часть штата работников. В этом случае как-то оперативно найти замену большому количеству работников, наверное, трудно. Риски в связи с этим, очевидно, есть. И, может быть, выгоднее где-то пойти на уступки работникам для того, чтобы не причинить себе еще больший ущерб».

Впрочем, успехом произошедшее не готов назвать ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН, руководитель независимого проекта «Мониторинг трудовых протестов» Петр Бизюков. Руководство «Петровича», по его словам, неслучайно взяло двухнедельную паузу и акцентировало внимание на том, что часть издержек ляжет на клиентов.

«Это такой классический шантаж работника: либо вы работаете с низкой заработной платой, либо мы вам ее увеличим, тогда растет цена, из-за чего снижается объем заказов.

Понижение издержек, более современное оборудование, более экономная логистика не рассматривается.

Уменьшать или каким-то образом оптимизировать долю компании в заказе они не хотят»,— подчеркнул Петр Бизюков.

В итоге водители «Петровича» могут заработать даже меньше, чем прежде. Не исключено, что компания вовсе откажется от части сотрудников.

Тем временем в странах Европы или Соединенных Штатах бизнес старается учитывать интересы работников, не повышая стоимость товаров или услуг для потребителей, говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов: «Предпринимателям приходится жертвовать тем, что для них менее существенно, чем остановки производства, потери репутации, поскольку бизнес на Западе играет вдолгую. Даже если они на каком-то этапе потеряют долю прибыли, важен еще имидж на рынке сбыта. Можно попытаться поднять стоимость своей услуги, но это автоматически приведет к тому, что в рамках конкуренции эту нишу займут другие фирмы».

По данным Росстата, в прошлом году в России было всего две забастовки. Правда, в официальную статистику попадают только те протесты, которые соответствуют положениям Трудового кодекса. Независимый проект «Мониторинг трудовых протестов» называет другую цифру — не меньше 437 акций за 2020 год. Это рекордная цифра как минимум за последнее десятилетие. За свои права пришлось бороться прежде всего медикам, которые не получали доплаты. И пока неясно, кто еще изберет путь забастовок на фоне кризиса и низких доходов.

Лилия Галявиева