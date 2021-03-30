В ставропольском чиновнике заподозрили мошенника

Сотрудники московского управления Следственного комитета России (СКР) задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил по меньшей мере 130 млн руб., гарантировав бизнесменам заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.
«Следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)»,— сообщила во вторник старший помощник руководителя столичного ГСУ Юлия Иванова.
Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.
Сотрудники СКР при оперативном сопровождении ФСБ и МВД провели обыски по месту работы и жительства фигуранта, в ходе которых были изъяты документы и другие вещественные доказательства, «имеющие значение для расследования».
В ближайшее время чиновник будет допрошен в местном подразделении СКР, после чего его доставят в Москву. «Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается»,— добавила Юлия Иванова.