В ставропольском чиновнике заподозрили мошенника Задержан и. о. зампреда правительства края Роман Петрашов

Сотрудники московского управления Следственного комитета России (СКР) задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил по меньшей мере 130 млн руб., гарантировав бизнесменам заключение подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

«Следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)»,— сообщила во вторник старший помощник руководителя столичного ГСУ Юлия Иванова.

По данным следствия, Роман Петрашов, занимая должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб.

Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

Сотрудники СКР при оперативном сопровождении ФСБ и МВД провели обыски по месту работы и жительства фигуранта, в ходе которых были изъяты документы и другие вещественные доказательства, «имеющие значение для расследования».

Фото: оперативная съемка

В ближайшее время чиновник будет допрошен в местном подразделении СКР, после чего его доставят в Москву. «Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается»,— добавила Юлия Иванова.

Александр Александров