На церемонии прощания с президентом Танзании в давке погибли 45 человек

Власти Танзании сообщили, что не менее 45 человек погибли в давке во время церемонии прощания с президентом Джоном Магуфули, сообщает издание The Citizen. Еще 37 человек получили ранения. Церемония прощания прошла на стадионе города Дар-эс-Салам 21 марта.

Джон Магуфули умер 17 марта, ему был 61 год. В Танзании объявлен двухнедельный траур.

Ранее местные СМИ сообщали о его заражении коронавирусом, сам президент с начала пандемии заявлял об отсутствии в стране случаев заражения. Джон Магуфули руководил Танзанией с 2015 года.