В Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн рублей

В подпольной лаборатории в Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн руб. Полиция также задержала одного из предполагаемых наркодилеров. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков, покушение на преступление), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Спецоперацию МВД провело вместе с коллегами из регионального ФСБ. Нарколаборатория находилась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда наркотики оптом поставляли в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В указанных регионах полиция изъяла из тайников более 10 кг запрещенных веществ. Преступники продавали наркотики через интернет-магазин.

«В ходе обследования дома (в Рязанской области.— “Ъ”) оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тыс. разовых доз»,— сообщила представитель МВД (цитата по «РИА Новости»).

Одним из предполагаемых наркодилеров оказался 21-летний уроженец Тульской области. Во время задержания у него с собой было несколько контейнеров с производным метилэфедрона массой 210 г. Молодой человек заключен под стражу.