Количество погибших при взрыве в Зеленодольске выросло до двух

Число скончавшихся в результате взрыва газа в жилом доме Зеленодольске жителей увеличилось до двух. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. В результате взрыва газа в жилом доме Зеленодольска обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. После инцидента в городе объявили режим ЧС.

На месте ЧП скончался 87-летний мужчина, еще шестеро пострадали. Пять человек были госпитализированы, включая 70-летнюю женщину. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Позже она скончалась.

"Ъ-Казань"