В администрации поселка имени Свердлова в Ленобласти проходят обыски

В администрации поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти проводят обыски сотрудники отдела экономической безопасности петербургской полиции. Мероприятия проходят в рамках дела о мошенничестве.

Об этом сообщил портал 47news. Обыски в администрации начались около 9:30 утра, их проводят сотрудники «строительного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Визит правоохранителей связан с возбуждением городским полицейским главком уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Подробности уголовного дела и обысков на момент публикации новости неизвестны.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об обысках в дочернем предприятии РЖД в Петербурге.