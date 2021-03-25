В петербургской «дочке» РЖД проходят обыски по делу о мошенничестве

Экономическая полиция и следователи пришли с обысками в петербургский филиал АО «РЖДстрой». Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Об обысках сообщила «Фонтанка». По данным издания, около полудня 25 марта в офисе «Строительно-монтажного треста №1» пришли сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД и Следственного комитета на транспорте. Следователей интересовали бухгалтерские документы, касающиеся субподрядчика организации, ООО «Сфера-Строй», против чьего руководства заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В деле фигурируют контракты на строительство главного ж/д путей участка Выборг — Пихтовая за 960 млн рублей и реконструкции станции Ермилово за 460 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело заведено по постановлению Ленинград-Финляндского транспортного прокурора.

Ранее “Ъ-СПб” писал об аресте гендиректора судоремонтного завода в Мурманске по делу о хищении при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов».