Kia раскрыла стоимость нового Carnival в России

Компания Kia назвала стоимость нового поколения минивэна Carnival на российском рынке.

В России появятся варианты со 199-сильным 2,2-литровым турбодизелем и 249-сильным атмосферным 3,5-литровым бензиновым V6. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая модель сертифицирована с передним приводом, с 7- и 8-местной конфигурацией салона.

Kia Carnival будет доступен в 5 комплектациях по цене от 2,5 млн руб. до 3,5 млн руб. С 7-местным салоном на рынок выйдет топовая версия Premium+, которую предложат как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Напомним, премьера нового Kia Carnival состоялась летом 2020 года. На российском рынке новый минивэн поступит в продажу с 14 апреля.